EMO Ankara Şubesi, yeni mezun gençlerin sorunları için çalıştay düzenliyor: Diplomalı işsiz konusu ve öğretimdeki sorunlar masaya yatırılacak

Türkiye’de üniversitelere yönelik eğitim politikaları, gençlerin işsiz kalmasına yol açıyor. Uzmanlar, üniversite yoğunluğunun mesleklerde nitelik kaybına ve çok sayıda diplomalı işsiz oluşmasına yol açtığına dikkat çekiyor. Bunun bir örneği, yeni mezun olmuş genç elektrik mühendislerinde görüldü. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Genel Başkanı Ramazan Pektaş, şube olarak üniversitelerde yaptıkları geziler sonrasında edindikleri izlenimleri ve bu kapsamda yapacakları çalışmaları Cumhuriyet’le paylaştı.

GENÇLERE ‘ADAY MÜHENDİS’ ALDATMACASI

Pektaş, görüşmeler sırasında lisans eğitiminin yanı sıra üniversite öncesi eğitimin sosyal ve pedagojik alanlarının da ele alındığını belirterek “İlk ve Orta dereceli eğitim yaz boz tahtasına döndürülmüş, verimli ve bilimsel bir bakıştan yoksun yaklaşımlarla eğitim sistemli olarak sistemsizleştirilmiş, son olarak da lisede matematik basitleştirilmiştir. Yerleştirme öncesi eğitimde fırsat eşitliği yoktur, eğitimde basitleştirilen ve hatta bazı bölümleri kaldırılan matematik ve fen derslerinin eksikliğini özel ders ile tamamlayabilenlerin yolu daha açık olacaktır. Üniversite eğitimi özerk değil, bilimsellik yok. Aksine liyakatsiz atamalar var” değerlendirmesini yaptı. Üniversite-sanayi işbirliği adı altında “ucuz emek sömürüsü” yapıldığını belirten Pektaş, “Bunun bir uygulaması olarak mezun olmaya yakın son sınıf öğrenciler ‘aday mühendis’ aldatmacası ile çalıştırılıyor. Bu da mezun mühendis işsizliğine yol açıyor. Üniversitede mühendislik eğitimi 3 yıla indirilerek daha fazla işsiz mühendise sebep olma riski var. Çünkü ulusal bir istihdam politikası yok ama ihtiyacın üzerinde kontenjan var. Eğitimin 3 yıla düşmesi ile ülke dışında mühendislik eğitimimize yönelik kuşkulu bakış artacaktır. İhtiyaç olan ara eleman okulları ve kontenjanları yetersiz, bu açığı mühendisleri ara eleman gibi çalıştırarak kapatmak istiyorlar, bu nedenle mühendislerin niteliği ikinci plana atılmaktadır” diye konuştu.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Mevcut yükseköğretim sisteminin ‘tel tel döküldüğünü’ söyleyen Pektaş, şube olarak söz konusu sorunları yapılacak “21. Yüzyılda Mühendislik, Mühendislik Yükseköğretimi ve Mühendisliğin Geleceği Çalıştayı”yla masaya yatırma kararı aldıklarını anlattı. Pektaş, yıl içerisinde ekim veya kasım ayında geniş katılımlı bir çalıştay yapmayı hedeflediklerini belirterek “Çalıştay konularını, süresini, yerini ve tarihini tartışmak üzere 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da çevrimiçi danışma toplantısı yapılması planlanmıştır. Planlanan toplantıya katılarak çalıştayın genel çerçevesi, konu başlıkları, tarihi ve diğer detayları birlikte konuşmaya davet ediyoruz” dedi. Mühendislik öğretimi, öğretimde ticarileşme, meslek yetkinliği gibi konuların ele alınması öngörülen çalıştay için yapılacak toplantıya, akademisyenler ve meslek odaları yetkilileri de katılacak.