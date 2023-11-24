Folkart Academy'de ilk sertifikalar verildi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:30

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:30

Kurulduğu 2017 yılından günümüze binlerce öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy’de 2023-2024 yılı eğitim döneminin ilk sezonu olan Sonbahar 2023 tamamlandı. 14 Ekim-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim döneminin ardından Folkart Academy’de ilk sertifikalar Tiyatro Workshop’una katılanlara verildi. Öncelikle 6-14 yaş arasındaki çocuklar ardından da yetişkin grubunda eğitim alanlar sertifikalarını aldı. Yeni dönem için başvurular açıldı. Başvurular, folkartakademi.com internet sitesinden yapılabilecek.

Düzenlenen törende konuşan proje koordinatörü, tiyatro sanatçısı Volkan Severcan, Folkart Academy’de tiyatro, dans ve müzik olarak belirlenen 3 temel alanda eğitim vermeye devam ettiklerini söyledi. Yetişkin kursiyerler için düzenlenen Tiyatro Workshop’una katılan ünlü tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu da kursiyerlere önerilerde bulundu.

FOLKART’A TEŞEKKÜR

Folkart Academy’de ülkemizin çok değerli sanatçılarına da masterclass eğitimleri verdirdiğini söyleyen Yazıcıoğlu ise “Seslendirme ve Oyunculuk Üzerine” masterclass eğitimi verdi. Tiyatro eğitiminin mutlaka tiyatro alanında eğitim almış deneyimli isimlerden alınması gerektiğini söyleyen Erhan Yazıcıoğlu, “Merdivenaltı eğitim veren yerlerden uzak durun. Eğitim veren hocaları mutlaka iyi araştırın. Bu açıdan Folkart açtığı Folkart Academy ile önemli bir eksikliği giderdiği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞVURULAR AÇILDI

Folkart Academy’nin 2. dönemi ise 9 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Yeni dönem için başvurular folkartakademi.com internet sitesinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 3 Aralık 2023. Her bir dönem 5 hafta sürüyor. Her dönem farklı isimler eğitim alarak, dönem sonunda sertifika alacak. 2024 yılında ilkbahar döneminde de beşer haftalık iki ayrı eğitim dönemi olacak.

Folkart Academy’de Polifonik Koro (15+ Yaş) ve Halk Oyunları (15+ Yaş) eğitimleri ise 2023-2024 eğitim yılı sürecinde devam edecek.