Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Lisesi'ne girişe yeni düzenleme: MEB sınav zorunluluğu getirdi

Galatasaray Lisesi'ne girişe yeni düzenleme: MEB sınav zorunluluğu getirdi

12.08.2026 09:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray Lisesi'ne girişe yeni düzenleme: MEB sınav zorunluluğu getirdi

Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Buna göre, liseye geçiş artık merkezi sınav sonucuna bağlandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı.

Öğrenciler, MEB tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak.

Öte yandan yüzde 4'lük dilim zorunluluğu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak.

Böylece, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #Galatasaray Lisesi

İlgili Haberler

Galatasaray Lisesi dönem arkadaşlarından Altaylı'ya destek: 'Fatih Altaylı yalnız değildir'
Galatasaray Lisesi dönem arkadaşlarından Altaylı'ya destek: 'Fatih Altaylı yalnız değildir' Galatasaray Lisesi dönem arkadaşları Altaylı'ya destek mesajı yayımladı. "Fatih Altaylı yalnız değildir. Bu gerçeğin tüm Türkiye tarafından bilinmesini istiyoruz" diyen arkadaşları, “SORARLARSA, BİZDENDİR.” açıklaması yaptı.
Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyareti
Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyareti KONUK YAZAR | Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel, Cumhuriyet Ege için yazdı...
Galatasaray Lisesi Geleneksel Kış Pilav Günü'nde Fatih Altaylı ve Remzi Sanver'e destek pankartı!
Galatasaray Lisesi Geleneksel Kış Pilav Günü'nde Fatih Altaylı ve Remzi Sanver'e destek pankartı! Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ve 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı' Remzi Sanver’in fotoğraflarının bulunduğu pankart, Galatasaray Lisesi’ne asıldı.