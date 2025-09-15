2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite kayıt hakkı elde eden öğrenciler, KYK bursundan yararlanmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanabilmek adına başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Peki, GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK burs/kredi ücreti ne kadar?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretimde eğitim gören öğrencilere sunulan KYK burs/kredi imkanı için başvuru süreci şu ana kadar başlamış değil.
Burs başvuruları her sene ekim ayı başında başlıyor. 2024-2025 yılında KYK burs başvurusu 8–13 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.
2025 KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2025 KYK burs ücretleri:
- Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL
- Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL
- Doktora öğrencileri için 9.000 TL