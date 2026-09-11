Güvenli okul talebiyle iş bırakan öğretmenlere sürgün cezası

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırılarına ilişkin tepki göstermek amacıyla bazı sendikalar iş bırakma kararı almışlardı. Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıdan sonra sendikaların iş bırakma eylemine katılan okul öğretmenleri hakkında il dışına sürgün kararı verildiği öğrenildi. Öğretmenler Gaziantep ve Şanlıurfa’ya sürgün edildi.

‘SORUŞTURULMASI GEREKENLER OKULU GÜVENLİ HALE GETİRMEYENLER’

Sürgün kararına sendikalardan sert tepkiler geldi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmenini ve öğrencisini kendi okulunda koruyamayan Millî Eğitim Bakanlığı, her zaman olduğu gibi kendi sorumluluğunu öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Ancak ne yapılırsa yapılsın; denetimsizliğin, güvenlik ihmallerinin ve alınmayan önlemlerin üstü örtülemez. Soruşturulması gerekenler can güvenliği isteyen öğretmenler değil, okullarımızı güvenli hâle getirmeyenlerdir. Hesap vermesi gerekenler anayasal hakkını kullanan eğitim emekçileri değil, bütün uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenlerdir” açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da, “Bakanlık aslında iş bırakma kararı alan genel merkezlere de soruşturma açtı. “Sizin iş bırakma hakkınız var mı?” diye ucube sorular soruldu. Daha önce de iş bırakma kararını talimat göndererek ‘sendikalar iş bırakmayacak’ denildi. Bunlar sendikal faaliyetleri engelleme çabasıdır ama bakanın çabası beyhudedir. Bakan sendikaların meydanlarda ifade ettiği sorunları çözme yolunda bir irade göstersin” dedi.