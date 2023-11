‘Hayat Boyu Öğrenme Fuarı ve Eğitim Fuarı’ başladı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:29

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Hikmet Çetinkaya Resim Atölyesi, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Fransız Kültür Merkezi, İran Kültür Evi, Rus Evi’nin yanı sıra 60’dan fazla katılımcının yer alacağı “Hayat Boyu Öğrenme Fuarı ve Eğitim Fuarı” Ankara'da başladı. ATO Congresium Fuar ve Gösteri Merkezinde Atis Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilen fuar bugün resmi törenle açıldı. Yabancı dil kurslarından sanat atölyelerine, spor okullarından geleneksel el sanatları derslerine kadar her alanda eğitim sunan kurumlar ve üniversite sürekli eğitim merkezlerinin yer alacağı fuar, or. Fuar kapsamında yapılan etkinlikler arasında 7’den 77’ye her yaş kesiminden yurttaşın katılabileceği kişisel gelişimi destekleyen atölyeler, konferanslar ve bilgilendirici paneller yer alacak. Etkinliklerin yanı sıra fuarda müzik dinletileri de yapılacak. Katılımcılar, bu fuarın öğrenmeyi sadece okullarla sınırlı olmaktan çıkarıp, hayatın her alanında mümkün kıldığını ve bunun bir yaşam tarzı olduğunu ziyaretçilere gösterecek. Fuar boyunca konuşmacılar çeşitli konularda deneyimlerini paylaşacak. Fuar, 26 Kasım’ dek ATO Congresium Fuar ve Gösteri Merkezi’nde katılımcıları ağırlayacak. Ziyaretçiler, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.