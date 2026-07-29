Tıp, Diş Hekimliği ve Hemşirelik bölümleri, 2026 YKS'de en yoğun ilgi gören sağlık programları arasında yer alıyor. Adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceleyerek tercih listesini şekillendiriyor. Peki, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp bölümü üniversite taban puanları ne? 2026 Tıp bölümü üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733

Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682

Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458

Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611

Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259

Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299

Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646

ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi

Taban puan: 432,81

Başarı sıralaması: 62.538

Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi

Taban puan: 425,40

Başarı sıralaması: 67.424

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Taban puan: 421,10

Başarı sıralaması: 69.043

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi

Taban puan: 418,50

Başarı sıralaması: 70.456

Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi

Taban puan: 415,20

Başarı sıralaması: 72.201

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442

Ege Üniversitesi (İzmir)

Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518

Çukurova Üniversitesi (Adana)

Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086

Selçuk Üniversitesi (Konya)

Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400

ÜNİVERSİTELERE GÖRE DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 453,04 - 43385

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 460,92- 36609

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 465,00- 33296

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 474,65- 26020

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 462,21- 35542

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 466,8631778

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 463,21 - 34738

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 416,51

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 471,49 -28292

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 474,11- 26384

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%25 İndirimli) 345,10- 430335

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 481,02- 21629

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 480,60- 21906

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 473,40- 26870