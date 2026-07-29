Tıp, Diş Hekimliği ve Hemşirelik bölümleri, 2026 YKS'de en yoğun ilgi gören sağlık programları arasında yer alıyor. Adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceleyerek tercih listesini şekillendiriyor. Peki, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Tıp bölümü üniversite taban puanları ne? 2026 Tıp bölümü üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611
Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646
ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 432,81
Başarı sıralaması: 62.538
Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 425,40
Başarı sıralaması: 67.424
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 421,10
Başarı sıralaması: 69.043
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
Taban puan: 418,50
Başarı sıralaması: 70.456
Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 415,20
Başarı sıralaması: 72.201
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442
Ege Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400
ÜNİVERSİTELERE GÖRE DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 453,04 - 43385
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 460,92- 36609
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 465,00- 33296
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 474,65- 26020
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 462,21- 35542
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 466,8631778
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 463,21 - 34738
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 416,51
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 471,49 -28292
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 474,11- 26384
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%25 İndirimli) 345,10- 430335
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 481,02- 21629
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 480,60- 21906
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 473,40- 26870