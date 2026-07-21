2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS maratonunun sonuçlanmasıyla birlikte, tercih kılavuzunun en kritik ayağını oluşturan hukuk fakülteleri için rekabet resmi olarak başladı. Eşit ağırlık puan türünün en gözde alanı olan hukukta, başarı sıralamaları ve taban puanları adayların en çok incelediği verilerin başında geliyor. YÖK Atlas ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin önde gelen hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları...

EN YÜKSEK SIRALAMALI HUKUK FAKÜLTELERİ

Hukuk fakültelerinde burslu ve devlet statüsündeki köklü kurumlar her yıl olduğu gibi yine en yüksek başarı sıralamalarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle ilk binden öğrenci alan prestijli programlar, adayların en kıyasıya rekabet ettiği alanlar arasında yer alıyor.