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2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

21.07.2026 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eşit ağırlık (EA) grubunun en çok merak ettiği alanların başında gelen Hukuk Fakültesi için YÖK Atlas verileri ve güncel başarı sıralamaları şekillendi. İşte, vakıf ve devlet üniversitelerinin taban puanları ve kontenjanları...

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Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS maratonunun sonuçlanmasıyla birlikte, tercih kılavuzunun en kritik ayağını oluşturan hukuk fakülteleri için rekabet resmi olarak başladı. Eşit ağırlık puan türünün en gözde alanı olan hukukta, başarı sıralamaları ve taban puanları adayların en çok incelediği verilerin başında geliyor. YÖK Atlas ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin önde gelen hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları...

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EN YÜKSEK SIRALAMALI HUKUK FAKÜLTELERİ

Hukuk fakültelerinde burslu ve devlet statüsündeki köklü kurumlar her yıl olduğu gibi yine en yüksek başarı sıralamalarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle ilk binden öğrenci alan prestijli programlar, adayların en kıyasıya rekabet ettiği alanlar arasında yer alıyor.

  1. Koç Üniversitesi (Burslu) - 25 - 510,78
  2. Bilkent Üniversitesi (Burslu) - 24 - 504,01
  3. Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) - 36 - 502,12
  4. TOBB ETÜ (Burslu) - 17 - 494,12
  5. Özyeğin Üniversitesi (Burslu) - 16 - 478,65
  6. İbn Haldun Üniversitesi (Burslu) - 12 - 475,30
  7. İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) - 15 - 468,40
  8. Yeditepe Üniversitesi (Burslu) - 14 - 462,10
  9. Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) - 16 - 459,20
  10. Ankara Üniversitesi - 300 - 455,40
  11. İstanbul Üniversitesi - 400 - 450,15
  12. Türk-Alman Üniversitesi (Hukuk) - 70 - 448,90
  13. Başkent Üniversitesi (Burslu) - 20 - 445,10
  14. Marmara Üniversitesi - 250 - 442,80
  15. İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) - 15 - 440,20
  16. Hacettepe Üniversitesi - 170 - 438,20
  17. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 200 - 425,10
  18. Dokuz Eylül Üniversitesi - 220 - 418,50
  19. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - 100 - 412,30
  20. Akdeniz Üniversitesi - 180 - 405,60
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