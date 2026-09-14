İlk ara tatil ne zaman? 2026-2027 ara tatil, sömestr ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi...

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çaldı. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler tüm kademelerde yeniden ders başı yaptı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 2026-2027 ara tatil, sömestr ne zaman? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

ÖĞRETMENLERİN YIL SONU MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.