İzmir Ekonomi’de ‘kişiselleştirilmiş eğitim’: 'Üniversitelerin sorumluluğu gençleri geleceğe hazırlamak'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite olarak elde ettikleri başarıların; yıllardır kararlılıkla süren bilime katkı, insana değer ve toplumsal yarar vizyonunun somut bir karşılığı olduğunu belirterek, “Bugün üniversitelerin sorumluluğu, öğrencilere yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla sınırlı değil. Gençleri; teknolojik dönüşümü doğru okuyabilen, yapay zekâyı üretken biçimde kullanabilen, farklı disiplinler arasında bağlantı kurabilen, çevresel ve toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler olarak geleceğe hazırlamak zorundayız” dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise bilginin çok hızlı değiştiğine dikkat çekerek buna bağlı olarak da bazı mesleklerin dönüştüğünü, yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle öğrencilere yalnızca bugünün bilgilerini öğretmenin yeterli olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, “Her öğrencinin hedefi, öğrenme biçimi, kariyer planı ve gelişim ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bu nedenle her öğrencinin eğitim yolculuğu da kişiselleştirilmiş olmalıdır. Üniversite olarak öğrencilerimizi merkeze alan, gelişimini bütüncül olarak destekleyen ve onları geleceğin dünyasına hazırlayan bir eğitim anlayışına sahibiz. Yapay zekâ, veri okuryazarlığı, problem çözme, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi geleceğin yetkinliklerini eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.