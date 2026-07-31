Kadir Has’ta yeni programlar: Yapay zekâ ve veri mühendisliği

Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek olan “yapay zekâ ve veri mühendisliği” bölümü açıldı. Eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan program; ilk yıllarda güçlü bir matematik ve temel bilgisayar mühendisliği altyapısı sunmayı amaçlıyor. Programın ilerleyen dönemlerinde büyük veri, makine öğrenmesi ve otonom sistemler gibi uzmanlık alanlarına odaklanılacak.

Teknik eğitimin yanı sıra veri gizliliği ve yapay zekâ etiği gibi toplumsal sorumluluk derslerini de kapsayan programdan mezun olacak mühendis adayları; finanstan savunma sanayisine, e-ticaret şirketlerinden sağlık teknolojilerine kadar çok geniş bir sektör yelpazesinde stratejik roller üstlenmeye hazırlanıyor.

Kadir Has Üniversitesi’nde , 9 Ağustos’a kadar sürecek tercih günlerinde aday öğrenciler kampüsü yakından tanıma ve akademisyenlerle bir araya gelme fırsatı bulacak.