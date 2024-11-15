Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:33

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:36

CHP Ordu Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in politikalarını eleştiren Adıgüzel, kendisinden önce görev yapmış bakanları sayarak “her birisi bir aydınlanma devrimi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin millî eğitimine bir tuğla muhakkâk koymuştur. Ama siz müsteşarlığınız ve arkasından gelen Bakanlığınızla âdeta bir karşı devrim sürecinin mimarı oldunuz ve bunu da geçen bütçede hepimizin gözü önünde, Meclisin ortasında kürsüden ‘Ben bu vakıf, dernek ve cemaatlerle iş birliği yapacağım’ diyerek âdeta Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okudunuz” dedi. Adıgüzel, soru yanıt bölümünde ise “Yapılan anketlerde laikliğin ve Atatürkçülüğün yükselmesinin nedeni sizin bu yöndeki çalışmalarınız değil, rejim karşıtı faaliyetlere karşı toplumun bir koruma refleksi olarak yükseliyor. Bu faaliyetlere, vakıf, cemaat ilişkilerine bir son vermeyi düşünüyor musunuz” sorusunu yöneltti.

‘CEMAATLERİ ALIYOR, BELEDİYELERİ ALMIYORSUNUZ’

Adıgüzel, “Tabii, bu kadar cemaati, vakfı okullara dolduran, ne idüğü belirsiz bu yapıları okullara dolduruyorsunuz ama "Okullarda temizlik yok, sağlık yok, güvenlik yok." diyoruz, milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş belediyeler bir kamu kurumu olarak size destek olmaya çalışıyor; cemaatleri okullara sokan, o yapıları okullara sokan sizler bu -üstelik kamu kurumu olan- belediyelerimizi okullara sokmuyorsunuz” diye konuştu.