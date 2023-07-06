'Kontenjan artırımı yapılmayacak'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:52

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları bugün yapılacak. Boş kontenjan kalması halinde yarın sabah okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan kesin kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin en yüksek puandan en düşük puana doğru isimleri okunarak kayıt işlemine devam edilecek.

Notre Dame De Sion (NDS) Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Tuna Saikali, ön kayıt listelerinde bulunan öğrenci ve velilerine kayıt sürecine ilişkin şu önerilerde bulundu:

“Her sene asil listeden kaydolanların sayısı sınırlıdır. 20-30-40 kişi asil listeden kesin kaydını gerçekleştirir. Akşam ne kadar kontenjan kaldığını açıklarız. Velilere tavsiyem, gerçekten bu okulları istiyorlarsa son ana kadar beklemeleri ve çok dikkatli bir şekilde okulları takip etmeleri. Pes etmeyin. Bir anda açılma olabiliyor ve örneğin 300. yedek kayıt oluyor. Cuma sabah saat 09.00’da okul kapıları kapanacak ve bina içindeki velilerin çocukları puan sırasına göre kaydolacak. Biz ilk kayıt döneminde çoğunlukla tamamlamış oluyoruz. Ondan sonraki dönemlerde çok ufak boşluklar oluyor.”

"YURTDIŞI SEÇEN ARTIYOR"

Saikali, bu yıl yabancı okullara ön kayıt patlamasının nedenlerine ilişkin “Veliler, çocukları için dünyanın herhangi bir yerinde hayata devam edebilme konforuna ulaşmak, gelecek sağlamak istiyor. Bu okullar bunları sağlıyor. Türkiye’de de kalsalar dünyanın herhangi bir yerine de gitseler dünyanın her yerinde geçerli eğitimi aldıkları güvencesini yaşıyorlar. Öğrenciler giderek daha çok yurtdışı alternatiflerini seçiyor” dedi. Saikali, yüksek talep üzerine kontenjan artırımına gidilip gidilmeyeceği sorusunu ise “Hazırlık kontenjanımız 140 öğrenci. Kontenjan artırımına uygun bir yapımız yok” diye yanıtladı.