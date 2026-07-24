Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS 2026/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026/1 KPSS merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmezken, geçtiğimiz yılki takvim dikkate alındığında sonuçların Temmuz 2026 içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme bilgileri ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda iletilecek ve adaylara veya kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar ise atama işlemleri için doğrudan ilgili kamu kurumuna başvuracak ve gerekli belgeler ile teslim tarihine ilişkin bilgileri kurumdan öğrenebilecek.