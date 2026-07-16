2026 KPSS Lisans başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için gözler ÖSYM’nin geç başvuru gününe çevrildi. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumu için başvurular 1 Temmuz'da başladı, 13 Temmuz'a kadar devam etti. Bu aralıkta başvuru yapmayan adaylar, KPSS geç başvuru için araştırmaya başladı. ÖSYM, KPSS geç başvuru tarihinin 22 Temmuz'da başlayacağını ve 23 Temmuz saat 23.59'da sona ereceğini takvime yazdı.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 1200 TL

KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 750 TL

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026 saat 10.15'te

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 22 Eylül 2026 saat 10.15'te

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 13 Eylül 2026 saat 10.15'te