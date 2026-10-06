KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır?

Memur olma hayali ve kariyer hedefiyle milyonlarca üniversite mezununun ter döktüğü 2026 KPSS Lisans maratonunda değerlendirme sürecinin sonuna gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler puanların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıtılar...

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ve güncel duyurular doğrultusunda; 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Salı günü (yarın) adayların erişimine açılacak.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM genellikle sınav sonuçlarını sabah saatlerinde ilan etme eğilimindedir. Ancak 7 Ekim 2026 tarihi için resmi kurum tarafından kesin bir saat bilgisi henüz duyurulmadı.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını fiziksel bir evrak veya posta yoluyla beklemeyecek olup, işlemler tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek:

ÖSYM AİS Adresi: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

e-Devlet Kapısı: Alternatif olarak e-Devlet kapısı üzerinden de ÖSYM'nin ilgili sonuç sorgulama sistemine yönlendirme yapılarak puanlar görüntülenebilecek.

Sonuç Belgesi: Açıklanan sayfada adayların doğru ve yanlış sayıları ile birlikte Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri (varsa alan bilgisi) puanları detaylı olarak yer alacaktır.