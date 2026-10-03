ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Önlisans sınavı sosyal medyada araştırılmaya devam ediyor. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Önlisans sınava giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ÖSYM, KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla erişime açtı. ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 130 Dakika sürecek olan sınavda 120 soru sorulacak.