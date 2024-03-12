LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:58

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:58

2024 LGS sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce ortaokul öğrencisi tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav’ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek.