LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru tarihi belli oldu. Güzel bir lisede okumaya hayaliyle, LGS sınavına katılacak olan binlerce öğrenci için başvuru takvimi belli oldu ve kılavuz yayımlandı. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:58
LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

2024 LGS sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce ortaokul öğrencisi tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav’ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek.


lgs haberleri LGS sınavı haberleri sınav haberleri nasıl yapılır haberleri

İlgili Haberler

LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS ne zaman? LGS'de kaç soru sorulacak? LGS'ye kaç gün kaldı?
MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak

MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak
LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak?

LGS başvuruları ne zaman başlıyor? LGS başvuruları nasıl yapılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı hastanelerdeki randevu sorununa ‘randevusuna gelmeyenlerin’ yol açtığını söyledi

Sağlık Bakanı hastanelerdeki randevu sorununa ‘randevusuna gelmeyenlerin’ yol açtığını söyledi
Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!

Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!
Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'

Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na tepki!

Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na tepki!
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Fazlasıyla açgözlü olan 4 burç: Önlerine dünyayı dahi serseler yetinemezler...

Fazlasıyla açgözlü olan 4 burç: Önlerine dünyayı dahi serseler yetinemezler...
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları