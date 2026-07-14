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LGS'de kaç tercih yapılır? 2026 LGS'de en fazla kaç okul yazılabilir?

LGS'de kaç tercih yapılır? 2026 LGS'de en fazla kaç okul yazılabilir?

14.07.2026 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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LGS'de kaç tercih yapılır? 2026 LGS'de en fazla kaç okul yazılabilir?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde, öğrenciler lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Peki, LGS'de kaç tercih yapılır? 2026 LGS'de en fazla kaç okul yazılabilir?
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MEB tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci ve veli için en kritik süreç olan lise tercih maratonu resmen başladı. Peki, LGS'de kaç tercih yapılır? 2026 LGS'de en fazla kaç okul yazılabilir?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

2026 LGS yerleştirme sürecinde öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullar için belirlenen tercih haklarını kullanarak toplamda en fazla 20 okul seçebilecek.

MEB'in tercih kılavuzuna göre adaylar;

Yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul,

Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10 okul,

Pansiyonlu okullar arasından ise en fazla 5 okul tercih edebilecek.

MERKEZÎ YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

Merkezî sınava girerek geçerli puan alan öğrenciler, puanla öğrenci kabul eden liseler arasından 10'a kadar tercih yapabilecek.

Bu kapsamda tercih edilebilecek okul türleri şunlar olacak:

Fen liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Anadolu liseleri

Proje okulları

Anadolu imam hatip liseleri

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHLERİNDE KURALLAR NELER?

Yerel yerleştirme ekranında adaylar en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde ilk üç okulun, öğrencinin kayıt alanında bulunan eğitim kurumları arasından seçilmesi zorunlu olacak.

Ayrıca tercih listesinde aynı okul türünden en fazla üç okul bulunabilecek. Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi farklı okul türleri olarak değerlendirildiğinden, öğrencilerin tercih listesini bu kurallara uygun şekilde oluşturması gerekiyor. Bu nedenle beş tercihin tamamının aynı okul türünden seçilmesine izin verilmiyor. Örneğin, yerel yerleştirme listesinde en fazla üç Anadolu lisesine yer verilebiliyor.

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