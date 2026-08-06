Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün erişime açılırken, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için toplam 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Peki, LGS ek tercih 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

LGS EK TERCİH 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Ağustos'ta başlayan 1. nakil tercihleri, 7 Ağustos'ta sona erecek. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara yönelik yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.

Yatılılık başvuruları ise okul ve kurumlar tarafından 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek.

Öğrenciler yerleştirme sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.