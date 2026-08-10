LGS'nin 1'inci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının sonuçları belli oldu.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'ta tamamlandı.

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek amacıyla nakil tercihi yapan öğrenciler için 1. nakiller sonuçlandı.

Bakanlığın 2026 takvimine göre 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklandı.

12 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Sınava ilişkin ikinci nakil tercih süreci de başladı. İkinci nakil başvuruları 12 Ağustos'a kadar devam edecek, sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.