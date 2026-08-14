LGS'nin ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından 10 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil sonuçları da erişime açıldı.

İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuru alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinden sonra yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak.

YATILILIK YERLEŞTİRME SONUÇLARI 4 EYLÜL'DE

Yatılılık yerleştirme sonuçları, 4 Eylül'de açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara 'sonuc.meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek.