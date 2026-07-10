Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2026 LGS cevapları açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

2025 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınav sonuçları, 10 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılacak.

2026 LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçları Meb.gov.tr sonuç ekranı ve EBA üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C Kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yaparak sonuçlara detayları görüntüleyebilecek.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı LGS tercihleri 13-27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.