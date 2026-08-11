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Lise 2. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Lise 2. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

11.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Lise 2. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Lise yerleştirme sürecinin devam etmesiyle birlikte LGS 2. nakil başvuruları, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Lise 2. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk nakil sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrildi. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya mevcut okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. nakil tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Lise 2. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve ardından e-Pansiyon sistemi üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönemde gerçekleştirilecek. Her iki nakil döneminde de öğrenciler; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer okul tercihi yapabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ilk yerleştirmede tercih ettiği okula yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul veya farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

İlk yerleştirmede tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler ise yerleştirmeye esas nakil döneminde, ilk iki tercihini kayıt alanındaki okullardan yapmak şartıyla en fazla üç okul tercih edebilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla iki okul tercih edilebilecek.

Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlem ve kayıtları, "Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi" doğrultusunda 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde yeniden tercih yapabilecek.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURU EKRANI

LGS 2. nakil tercih başvuruları, 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini tamamlamak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak başvuru ekranını kullanabilecek.

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