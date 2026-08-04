Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 MEB LGS yerleştirme kayıt takvimi...

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde lise kayıt tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS kapsamında tercih ve kayıt sürecini takip eden adaylar, “Lise kayıtları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB’in 2026 LGS yerleştirme ve kayıt takvimine ilişkin merak edilenler.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini bu tarihte öğrenebilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan veya farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de başlayacak. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.