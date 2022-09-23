MEB, 2021 ödüllerine ilişkin tartışma bitmeden 2022 ödüllerini gündeme getirdi

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021’deki personel ödülleri tepki çekerken Ordu’da 2022 ödülleri için belirlenen isimler tartışma yarattı.

MEB’in 2021’de ödüllendirdiği 11 bin 657 personelin yalnızca 3 bin 966’sını öğretmenlerin oluşturması, listenin çoğunluğunda da müdür ve müdür yardımcılarının yer alması tartışma yarattı. Tartışmalar sürerken bu kez gündeme 2022 ödülleri geldi. Ordu’da, 2022’de ödül verilecek personel listesinin tamamlandığı iddia edildi. Eğitim-Sen Ordu Şubesi Başkanı Sezgin Yılmaz, 19 ilçenin beşinde hiçbir öğretmenin ödüle değer görülmediğini söyledi. Yılmaz, “Korgan ilçesinde dokuz personelin tamamı ilçe ve okul idarecilerinden oluşuyor. Gülyalı ilçesinde hiçbir usul ve esas yerine getirilmedi. Ödüller kapalı kapılar ardında, cemaat, sendika, vakıf, dernekler arasında paylaşıldı. Ödül, işin mutfağında olan ve emek veren öğretmenlerden gizlendi, kaçırıldı ve hiç hak etmeyen yöneticiler arasında yandaşlık kriteri esas alınarak pay edildi” dedi.

"YAZI PAYLAŞILMADI"

Gülyalı’da ödül verilecek dört isimden üçünün iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ödül alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Başar’ın ilçedeki toplam görev süresi yaklaşık bir ay. Bir ayda ödül alacak kadar ‘başarı’ sağlayan şube müdürüne ve bir aylık şube müdürünün başarısını anlayan ilçe milli eğitim müdürüne ayrıca ödül verilmesi gerekir” tepkisini gösterdi. Yılmaz, öğretmenlerin başvurularını engellemek için ödül başvurusuna ilişkin resmi yazının ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara gönderilmediğini, ödül başvurusuna ilişkin yazıyı diğer ilçelerden öğrenerek başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin başvurularının ise okul müdürleri tarafından “İlçeden gelen böyle bir yazı/talep yok” denilerek alınmadığını öne sürdü.