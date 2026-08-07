2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ortaokul kayıt süreci, çocuklarını okula kaydettirecek veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MEB 2026-2027 ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için adrese dayalı e-Kayıt sonuçları, 3 Ağustos 2026 itibarıyla velilerin erişimine açıldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından okul müdürlükleri tarafından yürütülecek kesin kayıt ve belge tamamlama işlemleri ise 17 Ağustos 2026'da başlayacak.

ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaokul 5. sınıf kayıtları, öğrencilerin MERNİS'teki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın ortaokula sistem tarafından yerleştirildiği için velilerin ilk aşamada okula giderek fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet Kapısı'ndaki “İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Kayıt Sonucu Sorgulama” hizmeti veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenebiliyor.