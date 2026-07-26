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MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

26.07.2026 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
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MEB AGS sonuçları, ÖSYM sonuç ekranı başlıkları sınava katılan adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

2026 AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan MEB-AGS ardından henüz soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanmadı.

Değerlendirme sürecinin ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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