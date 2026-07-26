Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim personeli veya akademisyen olma hedefiyle hazırlıklarını tamamlayan adaylar için 2026 MEB-AGS ve ÖABT maratonu büyük bir heyecanla başlıyor. Peki, MEB AGS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Akademi Giriş Sınavı kaç dk sürüyor, kaç soru var?

MEB-AGS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 80 çoktan seçmeli sorunun yöneltileceği bu ilk oturumda toplam yanıt süresi 110 dakika olarak uygulanacaktır. Herhangi bir ek süre hakkı bulunmayan adaylar için saat 10.15’te başlayan MEB-AGS oturumu tam olarak saat 12.05’te sona erecek.

ÖABT 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise aynı gün öğleden sonra saat 14.45’te başlayacak. ÖABT oturumunda adaylara alanlarına ilişkin 50 soru sorulmakta olup sınav süresi branşın gereksinimlerine göre değişkenlik göstermektedir. ÖABT'de sınav süresi, adayların katılacağı alanlara göre 70 dakika veya 90 dakika olarak uygulanacak.