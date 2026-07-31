MEB’den tarafından 'YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu” yayımlandı. Kılavuzda, tercih sürecinin sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayacak öneriler, üniversite seçiminde dikkate alınacak ölçütler ve tercih kontrol listesi gibi öğrenci ve velilere rehberlik etmeyi amaçlayan içerikler yer alıyor.

Tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilen kılavuzda; öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak bilgiler ve öneriler bulunuyor.

Kılavuzda tercih sürecinde etkili iletişim ve iş birliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi gibi başlıklara yer veriliyor. Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.