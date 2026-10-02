MEB’in görevlendirme sistemi sınıfları boş bıraktı: Öğretmen var, onay yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçici öğretmen görevlendirmelerini merkezden denetlemek amacıyla devreye aldığı yeni sistem, okullarda krize yol açtı. Geçici görevlendirme için bakanlıktan “sistem izni” bekleyen öğretmenlerin sınıflara giremediği, bazı okullarda derslerin haftalardır boş geçtiği belirtildi. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, “Öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenler de öğrencilerine kavuşamıyor” dedi.

‘ONAYLAR ULAŞMIYOR’

Kadir Toruş, yereldeki keyfi ve kayırmacı görevlendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla kriter getirilmesini olumlu bulduklarını ancak sistemin aşırı merkezileştirilmesi nedeniyle işlemez hale geldiğini söyledi. Toruş, “Bakanlık süreci öyle merkezileştirdi ki bugün geçici görevlendirme onayları bir türlü okullara ulaşmıyor” dedi.

Personel genel müdürlüğüne yapılan başvurularda çok sayıda belge ve gerekçe istendiğini belirten Toruş, “Görev yerinden personel kadrosuna, asli görevin nasıl karşılanacağından diğer seçeneklerin neden yetersiz kaldığına kadar her şey merkeze gönderiliyor. Süreç bürokrasi içinde kilitlenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Krizin doğrudan öğrencileri etkilediğini belirten Toruş, “Okulda öğretmene ihtiyaç var, görevlendirilecek öğretmen de var ancak onay çıkmadığı için öğretmen sınıfa giremiyor” dedi. Toruş, “Haftalardır öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenler de öğrencilerine kavuşamıyor. Dersler boş geçiyor. Öğretmen atıl şekilde bekletilirken öğrenciler eğitimden mahrum kalıyor” diye konuştu. Toruş, sistemin bu haliyle hem eğitim hakkını hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını olumsuz etkilediğini savundu.

‘KAYIRMACILIK’ İDDİASI

Toruş, görevlendirme izinlerinin değerlendirilme sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı da aktardı. Bakanlığın “sistem izni” verirken öğretmenlerin sendikal tercihlerinin dikkate alındığı yönünde sahadan duyumlar aldıklarını belirten Toruş, iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.