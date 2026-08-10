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MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

10.08.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları için bekleyiş sona erdi. Peki, MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları açıklandı. 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının ardından öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının sonuçları açıklandı.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenciler, LGS nakil sonuçlarını meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden T.C. kimlik numarası ile doğum tarihi veya okul numarası bilgilerini girerek sorgulayabilir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından liselerdeki güncel boş kontenjanlar da duyurulacak. İlk nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen veya tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. nakil sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

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