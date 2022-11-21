MEB, sadece A101 değil BİM ve Migros'la da protokol imzaladığı ortaya çıktı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Mesleki eğitime yönelik imzaladığı protokoller nedeniyle “çocuk işçiliği” eleştirisiyle karşı karşıya kalan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp “3 harfliler” diyerek hedef aldığı market zincirlerinden A101’le protokolünün tek olmadığı, BİM ve Migros ile de protokol imzaladığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından A101’in yanı sıra BİM ve Migros ile imzalanan protokollerin de iptal edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet; 31 Ekim’de, MEB’in, A101’le protokol imzaladığını gündeme getirdi. Yoğun tepki çeken protokol, tepkilerin ardından iptal edildi. Ancak iptale ilişkin illere gönderilen yazı, A101’in tek olmadığını ortaya çıkardı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda, 6 Ekim’de A101’in yanı sıra aynı tarihte BİM, 13 Ekim’de ise Migros ile protokol imzalandığı vurgulandı. Söz konusu protokollerin genel müdürlük tarafından tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.

ÖZBAY: İPTAL EDİLMESİ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR



Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB’in, rezaleti ifşa edince protokolleri iptal etmesi kulağa başta olumlu bir gelişme gibi gelse de değişen hiçbir şey yok. Okulda olması gerektiği halde haftanın dört günü iş hayatına, emek sömürüsüne sürülen çocukların gideceği yerlerin sadece adı değişecek, zamanında okuyamamış olmasını biraz olsun telafi etmek için MESEM’e kayıt olacak yetişkinlerin umutlarının ziyan edilmesine devam edilecek” dedi.

(Kadem Özbay)



MEB’in asgari ücretin yarısına ancak denk düşen tutarda ödeme yaparak yoksul öğrencileri sisteme razı etmeyi sürdüreceğini söyleyen Özbay, şunları kaydetti:

“Bu rezil manzara tümüyle temize çekilmeden, MESEM kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet gösterir hale gelmeden hiçbir protokol iptalini başarı saymıyoruz. Çaresizlikleri kullanılarak MESEM’lere razı edilen 1 milyonu aşkın öğrenci, eğitim dışına itiliyor. Bu böyle devam edemez. MESEM; çocuk işçiliğin yeni adıdır, yoksul çocukları fiziki ve psikolojik olarak dezavantajlı oldukları izbe işyerlerine, sanayi bölgelerinin karanlığına terk etmenin tabelasıdır. Asıl mücadelemiz tek tek protokollerle değil, vicdansızlıkla kurulan bu sistemledir.”

