Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda güvenliği artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve veli-öğretmen iletişimini daha düzenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Okul Randevu Sistemi uygulaması devam ediyor. Peki, Mebim randevu nasıl alınır? Öğretmen veli görüşme randevusu nereden alınır?

MEB OKUL RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Veliler, çocuklarının akademik durumunu öğrenmek veya okul yönetimiyle görüşmek için şu üç kanalı kullanabiliyor:

e-Okul VBS ile Randevu Oluşturma: Velisi olduğunuz öğrencinin bilgileriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) web sayfasına ya da mobil uygulamasına giriş yapın. İlgili "Veli Randevu" sekmesini seçerek öğretmenlerin müsait olduğu gün ve saat aralıklarını görüntüleyin. Uygun zaman dilimini seçerek talebinizi sisteme kaydedin.

Velisi olduğunuz öğrencinin bilgileriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) web sayfasına ya da mobil uygulamasına giriş yapın. İlgili "Veli Randevu" sekmesini seçerek öğretmenlerin müsait olduğu gün ve saat aralıklarını görüntüleyin. Uygun zaman dilimini seçerek talebinizi sisteme kaydedin. MEBİM telefonla randevu: İnternet veya dijital ekran kullanamayan veliler için 7 gün 24 saat hizmet veren MEBİM (Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) çağrı merkezi aktif. 444 0 632 numaralı hattı arayarak müşteri temsilcisi aracılığıyla öğrenci bilgilerinizle birlikte öğretmen veya idareci randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.

İnternet veya dijital ekran kullanamayan veliler için 7 gün 24 saat hizmet veren MEBİM (Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) çağrı merkezi aktif. 444 0 632 numaralı hattı arayarak müşteri temsilcisi aracılığıyla öğrenci bilgilerinizle birlikte öğretmen veya idareci randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Web portalı: MEB'in resmi randevu platformu olan okulrandevu.meb.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

OKUL RANDEVU SİSTEMİ KURALLARI NELERDİR?