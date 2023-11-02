MEB'te Hizbullah kadrolaşması

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylemsel yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) yönetim kurulu 17 Ekim’de değişti. Platformun yeni genel başkanı Mehmet Beşir Şimşek oldu. Şimşek’in aynı zamanda, genel başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve doğuda yasadışı medrese faaliyeti yürüten Âlimler ve Medreseler Birliği’nde de genel başkan yardımcılığı ve “müderrislik” yaptığı belirlendi. Cumhuriyet, platformun yeni yönetim kurulundaki üç ismin ise MEB’e bağlı devlet okullarında öğretmen olduğu bilgisine ulaştı.

LAİKLİĞE KARŞI

PSP başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kenan Çaplık’ın Batman Kültür İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Çaplık, aynı zamanda Hizbullah’a yakın yayınlar yapan Doğruhaber gazetesinde yazılar da yazıyor. Çaplık’ın 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına yönelik geçen ağustosta yazdığı köşe yazısındaki “Laik eğitim safsatası ile yeni nesillerin dinsiz yetiştirilmesi hedefi ülkemizin en büyük sorunu olarak bizi kasıp kavurmaktadır. İslam inancının, eğitim sisteminin merkezine oturtulması ve eğitim sisteminin yerli bir anlayışla yeni baştan oluşturulması gerekir. Laik eğitim sistemi; Müslüman halkımıza sorundan başka bir şey vermedi. Nesillerimiz milletine hor bakan ve devletine düşman olarak yetişmeye devam ediyor” ifadeleri dikkat çekti.

Platformun muhasip üyesi Abdulmenaf Adıyaman da Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Düzlük İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

Yönetim kurulu üyesi Abdulhakim Gültekin ise Batman Toki Kâzım Karabekir Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Gültekin’in geçmişte Hizbullah’ı övdüğü sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

YAZARIMIZI HEDEF ALMIŞ

Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay’ın FETÖ’nün Ergenekon kumpasından tutuklu yargılanırken tahliye edilmesine tepki gösteren Gültekin, paylaşımında, “Balbay uzun tutukluluk sebebiyle çıktı. Peki ya Hizbullah tutukluları? Balbay beyaz Türk olmalı, Hizbullahiler ise öz yurdunda parya. Bu ülkede hangi hukuk uygulanıyor ki, Balbay serbest bırakılıyorsa şiddete bulaşmadığı halde Hizbullah sanıkları neden hâlâ içeride?” ifadelerini kullanmış.

HABERİMİZE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Cumhuriyet, PSP’nin önceki yönetim kurulunun MEB’deki kadrolaşmasını da 10 Mayıs 2023’te gündeme getirmişti. Platformun önceki genel başkanı Adnan Akgönül’ün de Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğunu gazetemiz yazmış, Akgönül tarafından haberimize erişim engeli getirilmişti. Ayrıca, patformun Mardin Kızıltepe temsilcisi Yusuf Oktay’ın da Mardin Artuklu Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin müdürü olduğunu gazetemiz gündeme getirmişti.