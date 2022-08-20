Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hemşerisi Hayati Telefoncu 'hızlıca yükseldi'
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, altı ile yeni milli eğitim müdürü atandı. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hayati Telefoncu’nun hemşerisi Mahmut Özer’in Milli Eğitim Bakanı olması sonrası “hızla yükselmesi” dikkat çekti.
Hayati Telefoncu, önce Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığına ardından da Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.
SOSYAL MEDYADA ETKİNLER
Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alınarak yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük getirildi. Büyük’ün sosyal medya hesabında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin Konya İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni olduğunu paylaştığı görüldü.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Murat Yiğit’in sosyal medya hesabından “AKP’nin 21’inci Yılı” paylaşımlarını retweetlemesi dikkat çekti. İlahiyat fakültesi mezunu olan Ahmet Özdemir ise Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Ahmet Özdemir atandı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Hatice Özdemir getirildi.
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