Öğrenciler 100. Yıl coşkusunu metroya taşıdı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:46

Kartal Oran Okulları öğrencilerinin Metro İstanbul hattında seslendirdikleri 10. Yıl Marşı’na eşlik eden yolcular Cumhuriyet’in 100. Yıl coşkusunda tek yürek oldular.

Öğretmenlerinin de desteğiyle tüm hazırlıklarını tamamlayan ve Cumhuriyet’in 100.Yılına iz bırakmak için yola çıkan öğrenciler Sabiha Gökçen-Kadıköy hattı boyunca ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde Cumhuriyet ışığı, dillerinde 10. Yıl Marşıyla izleyenleri hayran bıraktı.

Cumhuriyet’in 100. Yılına tanıklık eden yüzlerce insan, coşkularını paylaştığı gençler sayesinde umut dolu olduklarını ve yürekten kutladıkları öğrencilerin tüm ülkeye örnek olmasını dilediklerini dile getirdi.

‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ Mustafa Kemal ATATÜRK