Öğretmenler Ankara’da direnişi sürdürüyor: 'Asgari ücretle Bakan Tekin geçinsin'

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’da direnişlerini sürdürüyor. Öğretmenler, dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasının önüne giderek isteklerini bir kez daha dile getirdi. Öğretmenler, sendika önünden yürüdükleri sırada “Asgari ücretle Bakan Tekin geçinsin, öğretmenler birlikte güçlü” sloganları attı. MEB binası önünde yapılan basın açıklamasında, bin 611 mülakat mağduru öğretmenin yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek “Bu ülke, yetişmiş öğretmenlerini bekletmeyi değil, onları derhal öğrencileriyle buluşturmayı hak etmektedir. Her geçen gün sınıflar öğretmensiz, öğrenciler eğitimsiz kalırken, atanmaya hazır öğretmenlerin evlerinde bekletilmesi ne eğitim sistemine ne de kamu vicdanına yakışmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, bu açık mağduriyete son verecek idari iradeyi derhal masaya koymalıdır” denildi.

"TABAN MAAŞ, MESLEĞİN SAYGINLIĞININ KORUNMASIDIR"

Özel sektör öğretmenlerinin düşük ücretlere çalışıyor oluşuna, güvencesiz koşullarına da dikkat çekilen açıklamada, “Bir öğretmen, eğitim yılı boyunca öğrencilerine gelecek hayali kurdururken, kendi geleceğinden endişe etmemelidir. Bir öğretmen, okul kapısından içeri girerken ‘Seneye burada olacak mıyım?’ sorusunu düşünmemelidir. Bir öğretmen, ay sonunda geçimini sağlayıp sağlayamayacağını hesaplamak zorunda bırakılmamalıdır. Bu nedenle taban maaş talebimiz yalnızca ekonomik bir talep değildir. Taban maaş, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının korunmasıdır. Taban maaş, emeğin sömürülmesini engelleyecek yasal bir güvencedir. Taban maaş, eğitimde kaliteyi artıracak sosyal ve zorunlu bir yatırımdır. Çünkü güvencesi olmayan öğretmenden, bütün enerjisini öğrencilerine vermesini beklemek gerçekçi değildir” ifadeleri kullanıldı.

"GÖREVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yıllardır mücadele verildiği anımsatılan açıklamada, “Oysa bizim en büyük hayalimiz sokaklarda eylem yapmak değildir. Bizim en büyük hayalimiz, ait olduğumuz yerde, öğrencilerimizin sınıflarında olmaktır. Artık valizlerimizi eylemler için değil, görev yerlerimize gitmek için hazırlamak istiyoruz. Artık ailelerimize umutla ve gururla dönmek istiyoruz. Artık çocuklarımızın gözlerinin içine, ‘Hak yerini buldu’ diyerek bakmak istiyoruz” denildi.

Öğretmenler, açıklamanın sonunda “1611 mülakat mağduru öğretmenin hak ettikleri atamalarının derhal yapılması, özel sektör öğretmenleri için taban maaş hakkının, şartsız biçimde yeniden yasal güvence altına alınması, eğitim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmeleri yerine belirsiz süreli iş sözleşmesinin esas alınması” isteklerini yineledi.