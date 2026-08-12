Okul kültürüne alışmak, öğretmenlerle tanışmak ve yeni arkadaşlıklara adım atmak için kritik bir rol oynayan oryantasyon süreci, çocukların okul kaygısını en aza indirmeyi hedefliyor. Peki, Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 Eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak olan uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.