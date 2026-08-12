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Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

12.08.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okula ilk kez başlayacak öğrenciler için en heyecanlı aşama uyum haftası tarihleri merak ediliyor. Peki, Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

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Okul kültürüne alışmak, öğretmenlerle tanışmak ve yeni arkadaşlıklara adım atmak için kritik bir rol oynayan oryantasyon süreci, çocukların okul kaygısını en aza indirmeyi hedefliyor. Peki, Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2026-2027 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 Eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak olan uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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