Okula dönüşü “Metro Usulü” karşılayın!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 21:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 21:37

Çocukların kullandığı kırtasiye eşyalarından beslenme çantalarındaki yemeklerine kadar gün boyunca ihtiyaç duydukları tüm ürünlerin güvenilirliği oldukça önemli. “Metro Usulü Okula Dönüş” yaklaşımıyla pastel boyadan lisanslı okul çantalarına kadar çocukların okulda kullandığı 700’den fazla ürünün sağlığa uygunluğunu 90 farklı parametrede testten geçiren Metro Türkiye, gıda ürünlerinde ise sunduğu izlenebilirlik çözümleri ile ebeveynlerin çocuklarına hazırlayacakları öğünler için güvenilir ve organik gıdalar sunuyor.

OKULA DÖNÜŞ ZAMANI!

Yeni eğitim-öğretim döneminde de tüm ihtiyaçlarınızı “Metro Usulü” karşılamaya ne dersiniz? Çocukların sağlığını her şeyin üstünde tutan Metro Türkiye, okul alışverişinde yüzde 100 güvenli 700’ü aşkın ürünü, her bütçeye uygun Metro Usulü fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Fosforlu kalemden pastel boyaya, defterden lisanslı ürünlere kadar raflarına taşıdığı ürünleri toplam 90 farklı parametrede test ettikten sonra müşterileriyle buluşturarak, tüm öğrencilerin okula güvenle başlamasını sağlıyor. Sağlıklı beslenme çantaları hazırlamak için çeşit çeşit organik ve tarladan sofraya izlenebilir gıda ürünleri de Metro Türkiye mağazalarında sizleri bekliyor!

TESTİ GEÇEMEYENE RAFLARDA YER YOK...

Eğitim dönemi boyunca okul ürünleri ile doğrudan temasta olan çocuklar için kırtasiye ürünlerinin hem güvenli hem de sağlıklı materyallerle üretilmiş olması çok önemli. Ülkemizde tam 33 yıldır “güvenilir alışverişin adresi” olarak müşterilerinin ihtiyaç duydukları ürünleri, “Metro Usulü” kriterlerinden taviz vermeden sunan Metro Türkiye, bu yıl da yalnızca kalite testlerinden geçmiş okul ürünlerini raflarına taşıyor.

METRO TÜRKİYE ÜRÜNLERİ NELER?

Metro Türkiye’nin sunduğu ürünler arasında neler yok ki? Aro ve Sigma markalı fosforlu kalem, tahta kalemi, versatil kalem, kurşun kalem, ataş, tebeşir başta olmak üzere pastel boya, kuru boya, defter, silgi, sulu boya, lisanslı okul kalem çantaları gibi 700’ü aşkın ürün, sağlığa uygunluğunun belirlenmesi amacıyla güvenlik testleri, zararlı kimyasallar ve ağır metaller başta olmak üzere tam 90 farklı parametrede teste tabi tutuluyor. Sektöründe bir ilk olarak başlattığı bu uygulamayı 15 yıldır sürdüren Metro Türkiye, çocukların okul ihtiyaçlarını güvenle kullanmasını sağlarken, velilere de rahat bir nefes aldırıyor.

Farklı markalardan oluşan zengin ürün çeşitliliği ile hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı sunan Metro Türkiye, elbette sadece kırtasiye malzemeleri ile değil çantadan ayakkabıya, su matarasından tekstile her kategoride ürünle yeni sezonu karşılıyor.

BESLENME ÇANTALARI DA DOLACAK...

Okula dönüş ile birlikte beslenme çantaları da atıştırmalıklar ile dolmaya başladı. Herkes için sağlıklı beslenme anlayışı ile hareket eden Metro Türkiye; kaliteli, organik, izlenebilir "Metro Usulü" gıda çeşitleri ile ailelere güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Ülkemizde Metro Türkiye tarafından 2014 yılında bir ilk olarak başlatılan izlenebilirlik sistemi sayesinde et, balık, meyve & sebze, Metro markalı bal ve organik gıda ürünleri, Coğrafi İşaretli ürünler ve zeytinyağlarının tüm hikayesini ürünlerin üzerindeki QR kodları okutarak izleyebilen anne babalar, çocuklarının beslenme çantalarını güvenilir ve izlenebilir gıdalarla doldurabiliyor. Ürünün yetiştirildiği bölgeden üreticisine, kalite analizleri ve sertifikalarından besin değerlerine kadar birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor.

Aynı zamanda şekersiz ve katkısız ürünlerden glutensiz ürünlere, vegan ve bitki bazlı ürün çeşitlerinden 200’e yakın organik ürün seçeneğine çocuğunuzun beslenme çantasını doldurabileceğiniz tüm alternatifler Metro Türkiye raflarında yer alıyor. Siz de çocuğunuza sağlıklı ve güvenilir beslenme çantaları hazırlamak için Metro Türkiye’ye uğramayı unutmayın!