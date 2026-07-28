MEB 2026-2027 çalışma takvimini duyurarak milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği geri sayımı başlattı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem dersleri 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek ve ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girecek.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaz tatilinin tamamlanıp okulların açılmasına tam 48 gün kaldı. Öğrenciler ağustos ayının bitimi ve eylül ayının ilk yarısı ile birlikte tatil sürecini geride bırakacak.