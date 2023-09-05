Okullar soruna açıldı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Bölgedeki eğitimciler okulun ilk gününe dair gözlemlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Eğitim-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç, depremin izlerinin sürdüğüne dikkat çekti. Tekardıç, “Öğretmenlerin ve öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Öğretmenlerin barınma sorunu ise önemli. Kiralar 15 bin liradan başlıyor ve mesleğe ilk başlayan öğretmenlerin maaşı ise 24 bin lira civarında” ifadelerini kullandı. Konteynerde yaşayan öğrencilerin de okul sürecinde zorlanacaklarını dile getiren Tekardıç, “Konteynerde kalan öğrencilerin 30-40 metrekarelik alanlarda eğitim- öğretime nasıl hazırlanacakları, ders çalışacakları sorun” dedi. Eğitim-Sen Hatay Şube Sekreteri Nihat Akgöl, Hatay’ın henüz yeni eğitim öğretim dönemine hazır olmadığını vurguladı. Akgöl, “Konteyner kentlerde okullar ve derslikler açıldı. Görev aldığım okulun eşleştiği konteyner kentte kayıtlı bulunan 350- 400 öğrenci olmasına karşın dört derslik var. Deprem yedi ay önce oldu ve hangi okulların hasar görüp görmediği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından biliniyordu. Bugüne kadar hazırlıklar yapılmalıydı. Asıl sorunlar 11 Eylül’den itibaren ortaya çıkacak” diye konuştu.

‘BESLENME SORUNU’

Akgöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada görev alan öğretmenler genelde şehir dışındaydı. Şu anda barınma sorunuyla karşı karşıyalar. Bir kısmı konteyner kentlere yerleştirildi fakat orada yaşam koşulları kötü.” Eğitim-Sen Adıyaman Şube Sekreteri Zeynal Polat, Adıyaman’da ilk atamayla göreve başlayan 1600 öğretmen olduğunu belirterek barınma sorununa işaret etti. Polat, “Bir diğer sorunlar ise beslenme ve ulaşım. Daha önce kendi mahallerinde okula giden öğrenciler şimdi konteyner kentlere yerleştirildi ve okula uzak kaldılar. Servis ücretlerinin de yüksek olması nedeniyle ulaşımları sorun haline geldi. Adıyaman’da şu anda kalan insanların da çoğu sosyoekonomik açıdan düşük gelirli aileler. Bu çocuklar okul başladığında beslenme sorunları da oluşacak” diye konuştu.

‘UYUM UZUN SÜRECEK’

Polat, “Yıkılması gereken ağır ve orta hasarlı okulların çoğu yerinde duruyor. Öğrenciler yakınlarındaki binaların yıkımına da şahit olacaklar. Öğretmenleri de değiştiği için uyum problemleri uzun sürecek” ifadelerini kullandı.

