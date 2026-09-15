Okullarda eğitim kitapsız başladı: 'Basiretsizliğin açık kanıtı'

2026-2027 öğretim yılı eksiklerle ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği sözlerin yerine getirilmemesiyle başladı. Tekin’in “Okullar açıldığında ders kitapları ücretsiz olarak masalarda hazır olacak” demesine karşın Bursa’da birçok okul eğitim-öğretime eksik kitaplarla başladı.

Bazı okullara hiçbir ders kitabı ulaşmazken çoğu okulda ise kitap sayısı yetersiz kaldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “Bursa’da okulun ikinci gününe de öğrenciler masalarda kitap olmadan girdi. Üstelik kimi okullarda ders kitaplarının bu hafta gelmeyeceği de konuşuluyor” dedi.





‘ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR’

Aksaklıkların kitapların eksikliği ile sınırlı kalmadığına da dikkat çeken Rona, “Mudanya'da okulla birlikte inşaatı devam eden Anadolu Lisesi, Osmangazi'nin göbeğinde yıkık dökük binada eğitime açılan ortaokul öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor” uyarısında bulundu.





‘BASİRETSİZLİĞİN AÇIK KANITI’

Rona sözlerine şöyle devam etti: “Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ders kitaplarını dahi zamanında dağıtamaması, tadilat ve bakım çalışmaları tamamlanmamış okulların varlığı, hatta eğitim-öğretim başlamış olmasına rağmen inşaat çalışmalarının sürdüğü okulların bulunması; Bursa’da eğitim planlaması noktasında büyük bir basiretsizliğin açık kanıtıdır.”