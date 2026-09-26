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ÖSYM açıkladı: e-YDS İngilizce sonuçları belli oldu

ÖSYM açıkladı: e-YDS İngilizce sonuçları belli oldu

26.09.2026 19:45:00
Güncellenme:
DHA
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ÖSYM açıkladı: e-YDS İngilizce sonuçları belli oldu

ÖSYM, 26 Eylül 2026’da gerçekleştirilen e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların saat 18.15 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi.

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