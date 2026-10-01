ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Mülakat sonuçları nereden öğrenilir? 2026 kariyer kapısı sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen bilişim uzmanlarının büyük bir heyecanla beklediği haber geldi. Kamuda kariyer hedefleyen adaylar için 2026 yılı sözleşmeli bilişim personeli alımı mülakat sonuçları 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak duyuruldu. Türkiye'nin dev sınav altyapısını yöneten ve veri güvenliğinin en üst düzeyde olduğu kurumlardan biri olan ÖSYM'nin bilgi işlem birimini güçlendirmek amacıyla başlattığı bu süreçte, değerlendirme aşamaları tamamlandı.

Başkanlık tarafından yayımlanan güncel duyuruda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sürecin yürütüldüğü vurgulandı.

ÖSYM'nin büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde istihdam edilecek olan toplam 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli için adayların teknik bilgi ve yetkinliklerinin ölçüldüğü mülakatlar, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Komisyon tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmelerin ardından nihai sonuçlar erişime açıldı.

"ÖSYM MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?"

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, adaylara posta yoluyla herhangi bir tebligat yapılmayacak. Sonuçlar e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi platformu üzerinden açıklandı. Sonuçlarınızı öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz: