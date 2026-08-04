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Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman? 2026 ÖZYES tercihleri ne zaman?

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman? 2026 ÖZYES tercihleri ne zaman?

4.08.2026 14:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman? 2026 ÖZYES tercihleri ne zaman?

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi resmi olarak duyuruldu. Peki, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman? 2026 ÖZYES tercihleri ne zaman?
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YKS kapsamında spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen binlerce adayın beklediği 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için kritik tarihler belli oldu. Peki, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman? 2026 ÖZYES tercihleri ne zaman?

ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZYES 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde gerçekleştirilecek.

2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı) merkezi yerleştirme tercih ve yerleştirme işlemleri için henüz ÖSYM tarafından resmi bir tercih takvimi açıklanmadı. ÖZYES tercih tarihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından duyurulacak.

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