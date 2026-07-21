Polislik taban puanları 2026: PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor?

YKS sürecinin tamamlanmasının ardından polislik hedefleyen adayların odağı 2026 PMYO başvurularına çevrildi. Peki, PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor?
POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?
Polis Meslek Yüksekokulu alımları, YKS'deki yerleştirme puanları yerine ÖSYM'nin ilgili yıl için yayımladığı TYT Ham Puanı üzerinden gerçekleştirilir. Polis Akademisi'nin geçmiş yıllardaki istikrarlı uygulamaları dikkate alındığında, 2026 yılı için başvuru barajının en az 250 ham TYT puanı olması beklenmektedir.
Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu baraj puanının geleneksel olarak 200 ham TYT puanı seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. PMYO alımlarında merkezi yerleştirmedeki gibi bir YÖK Atlas başarı sıralaması sınırı aranmaz. Baraj puanı olan 250 ve üzerini alan tüm lise mezunları sistem üzerinden başvuru yapabilir. Ancak asıl sıralama; TYT puanının %25'i, fiziki parkur puanının %25'i ve sözlü mülakat puanının %50'si toplanarak oluşturulan "Polislik Başarı Sıralaması" ile belirlenir.
2026 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 yılı PMYO ön başvuruları için resmi duyuru ve kesin tarihler, Polis Akademisi tarafından yayımlanacak ilanla netleşmektedir. Geçmiş yılların başvuru takvimi ve 2026 sınav süreci göz önüne alındığında, ön başvuruların ağustos ayının ilk haftasında başlaması beklenmektedir.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Taban puanı tutturmanın yanı sıra, adayların şu yasal ve fiziki şartları da harfiyen taşıması zorunludur:
- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak.
- Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 162 cm boy uzunluğu.
- Beden Kitle İndeksinin (BKİ) mutlaka 18 ile 27 aralığında olması.
- Silah taşımaya hukuki bir engeli bulunmamak, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak ve yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde kalıcı yara/dövme izi taşımamak.