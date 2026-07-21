Polislik taban puanları 2026: PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor?

POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

Polis Meslek Yüksekokulu alımları, YKS'deki yerleştirme puanları yerine ÖSYM'nin ilgili yıl için yayımladığı TYT Ham Puanı üzerinden gerçekleştirilir. Polis Akademisi'nin geçmiş yıllardaki istikrarlı uygulamaları dikkate alındığında, 2026 yılı için başvuru barajının en az 250 ham TYT puanı olması beklenmektedir.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu baraj puanının geleneksel olarak 200 ham TYT puanı seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. PMYO alımlarında merkezi yerleştirmedeki gibi bir YÖK Atlas başarı sıralaması sınırı aranmaz. Baraj puanı olan 250 ve üzerini alan tüm lise mezunları sistem üzerinden başvuru yapabilir. Ancak asıl sıralama; TYT puanının %25'i, fiziki parkur puanının %25'i ve sözlü mülakat puanının %50'si toplanarak oluşturulan "Polislik Başarı Sıralaması" ile belirlenir.