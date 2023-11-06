Preply, Türkiye’nin öğrenci dostu şehirlerini açıkladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:47

19 Ağustos'ta 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, öğrencilerin en az dört yıllarını geçirecekleri şehirler de belli oldu. Pek çok öğrenci, üniversite şehirlerine göç ederken şehirlerin öğrencilere sunduğu olanaklar da yeniden gündeme geldi. Online İngilizce kursu Preply ise üniversite tercihlerinin okulun bulunduğu şehirle de ilişkili olduğu içgörüsünden yola çıkarak şehirlerle ilgili incelemesini yayımladı. 81 ilin ulaşım, sosyal olanaklar, kültürel etkinlikler, bölge halkının öğrencilere tutumu, suç oranları, yaşama maliyetleri gibi kriterlerle, öğrenciler tarafından değerlendirildiği “Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri araştırmasının” bulguları dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHRİ AÇIKLANDI: ESKİŞEHİR!

Yıllardır süre gelen “öğrenci şehri” ünvanını rakamlarla da kanıtlamayı başaran şehir, Eskişehir oldu. Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üç önemli üniversiteye ev sahipliği yapan Eskişehir, bir Avrupa kentini aratmayan havasıyla öğrencilerin en çok memnuniyet duyduğu şehir olmayı başardı. Üniversite öğrencilerinin not sistemine göre puanlandırılan Eskişehir, 91 ortalama ve A+ notuyla öğrencilerden geçer not aldı. Eskişehir’i sırasıyla Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Samsun, İstanbul Anadolu Yakası ve Manisa izledi. Çalışma kapsamında, öğrencilerin 27 şehirden memnun olduğu, 38 şehirde ise memnuniyetin olmadığı görüldü.

“ESKİŞEHİR, BU UNVANI TAM ANLAMIYLA HAK EDİYOR”

Eskişehir Marmara ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan bir köprü konumunda. Yatay mimarisi ve nitelikli üniversiteleriyle uzun yıllardır öğrencilerin sıkça tercih ettiği bir şehir. Eskişehir halkı da bu durumu benimsemiş ve içselleştirmiş. Yaşama maliyetlerinin düşük olduğu Eskişehir, Numbeo tarafından hazırlanan değerlendirmede Türkiye’den 5 il arasında suç oranlarının en düşük olduğu il olarak sıralanıyor. Ayrıca öğrenci talebine bağlı olarak hem kültürel hem de sosyal açıdan iyi alternatifler sunan Eskişehir, ‘öğrenci şehri’ unvanını tam anlamıyla hak ediyor.

“AZ NÜFUSLU ŞEHİRLER, ÖĞRENCİLERİ DAHA FAZLA MEMNUN EDİYOR”

Ankara, Antalya ve İstanbul Anadolu Yakası’nın dışında çoğunlukla kıyı bölgelerine yakın, ılıman iklime sahip az nüfuslu şehirlerin öne çıkıyor. Bölge nüfusunun belirli dönemler haricinde istikrarlı bir biçimde düşük seyretmesi, bu şehirleri öğrenciler için daha yaşanabilir hale getiriyor. Zira az nüfus, daha düşük suç oranları ve daha az yaşama maliyetleri anlamına geliyor. Her ne kadar kültürel etkinlik ve sosyal aktivite konusunda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin gerisinde kalabilseler de, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirler daha sakin ve odaklı bir üniversite hayatı geçirmek isteyen öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

“Şehirlerin, yerel yönetim düzeyinde öğrenci mobilitesini teşvik etmesi ve öğrencilerin serbest zamanlarında yararlı aktivitelere yönelebilmesi için uygun ortamı sunması gerekiyor. Öğrencilerin serbest zaman aktiviteleri de şehirlerin doğasına, kültürüne, iklimine, sosyal olanaklarına göre şekilleniyor. Örneğin İstanbul gibi büyük ve kültürel eşitlilik sunan illerde öğrencilerin kültür sanat aktivitelerine erişimi görece daha kolayken, plaj kentlerinde su sporları öğrencilerin hobisine dönüşüyor.

“ÖĞRENCİLER ÖĞRENME SÜREÇLERİNE ONLINE ORTAMDA DA DEVAM EDİYOR”

Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Örneğin daha kariyer odaklı, nitelikli eğitimler sunan, karasal iklimin hakim olduğu Eskişehir ve Ankara gibi şehirlerde öğrenciler öğrenme süreçlerine online ortamda da devam edebiliyor. Dikkat dağıtacak unsurların sınırlı olduğu bu şehirler, Preply’nin de en sık tercih edildiği şehirler arasında konumlanıyor. Online dil kurslarıyla kariyerlerine ve gelecek yaşamlarına yatırım yapmak isteyen öğrenciler, online İngilizce kurslarından yararlanarak dil yetkinliklerini ana dilini konuşan eğitmenlerle geliştirebiliyor. Preply olarak dil konusunda birkaç adım daha ileri gitmek isteyen öğrencilere online İngilizce eğitimi başta olmak üzere birçok yabancı dil için destek oluyoruz. Tamamına Preply internet sitesinden erişilebilen bu incelemenin da önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek tercih dönemlerinde öğrencilere yol göstermesini diliyoruz” dedi.