Proje okullarında kayıt ücreti krizi: 12 bin TL istiyorlar!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

Eğitimcilerin, AKP’nin nesil yetiştirme projesi olarak tanımladığı proje okullarının öğrencileri sınavla seçilirken öğretmen ve yöneticilerinin “keyfi, kritersiz ve hukuksuz” atanması gündeme gelmişti. Söz konusu okullarda bu kez de öğrencilerden kayıt yaptırırken istenen fahiş ücretler bir kez daha konu oldu. Sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin TL kayıt parası istendi. Veli, devlet okuluna kayıt yaptırırken asgari ücretten fazla para istenmesine isyan etti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sadece proje okullarından değil diğer devlet okullarından da kayıt için fahiş ücretler istendiğinin altını çizerek “2002 öncesi eğitim yatırımları için bütçeden yüzde 17.1 pay ayrılırken 2023’te bu oran yüzde 9.1’e düştü. Bütçesinin yüzde 80’inden fazlası personel giderlerine ayrılan MEB’in, devlet okullarını kendi hallerine bırakmış hali devam ediyor” dedi.

Eğitimin bir ayrıcalık haline gelerek satın alınır bir hizmete dönüştüğünü vurgulayan Özbay, “AKP iktidarında özel okulların oranı yüzde 1’den yüzde 20’ye yükseldi. Devlet okullarında bile velilerden para istenir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Özbay, bakanlığın okullara gönderdiği ödeneklerin okulların ihtiyacına cevap olmadığını belirterek “Kamusal eğitim anlayışının ve sosyal devlet ilkesinin terk edildiğini gösteren bu tablo, ‘yasak’ olduğu halde devlet okullarında ‘bağış’ adı altında kayıt parası toplanmasının da esas nedeni. Bu anlayış yüzünden bir veli için devlet okullarına çocuğunu kaydetmek de orada okumaya devam etmesini sağlamak da ciddi bir maliyet haline geldi” diye konuştu.



(Kadem Özbay)



‘SORUMLUSU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’



Denizli’de bir devlet okulunun kayıt için 30-40 bin lira istediğini, Ankara ve İstanbul’da 60 bin TL’den aşağıya asla kayıt yapmayacağını söyleyen idarecilerin olduğunu bildiklerinin altını çizen Özbay, “Eskiden kayıt paraları sadece bağış adı altında ve okul aile birliği aracılığıyla toplanırken şimdi MEB’in adeta ‘Ne haliniz varsa görün’ dediği okul yöneticilerinin velilerden para almak için yeni yöntemler keşfettiğini görüyoruz” dedi.

Özbay, “Kayıt paralarının okul aile birliği hesabı dışında servis, market, temizlik ürünleri mağazası gibi yerlerin hesaplarına yatırmaları isteniyor. Çeşitli mağaza ve marketler aracılığıyla kredi kartı ile ödeme alınıyor. Birçok okulda eğitim dönemi başlarken alınmayan kayıt parası, dönem başladıktan sonra aidat adı altında da alınabiliyor. Böylece sadece dönem başlangıcını inceleyen müfettişler de atlatılmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’da geçen yıl kayıt parası nedeniyle 65 okul müdürüne soruşturma açıldığını anımsatan Özbay, “‘Kayıt parası uygulaması da okulların paraya ihtiyacı da yok’ demek, gerçeği tamamen saptırmaktır. Bu çirkin tablonun sorumlusu, okul yönetimlerini tüccara çeviren MEB’dir” dedi.

