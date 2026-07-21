2026 Psikoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Psikoloji bölümü hangi puanlar ile alıyor?

Psikoloji bölümü, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de en çok rekabet yaşanan alanların başında geliyor. Adayların en doğru stratejiyi kurabilmesi için YÖK Atlas verileri ışığında taban puanları ve kontenjan listesi...
2026 YILI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ
- Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) - 70 - 482,10
- Koç Üniversitesi (Burslu) - 18 - 479,50
- Bilkent Üniversitesi (Burslu) - 16 - 472,30
- Özyeğin Üniversitesi (Burslu) - 15 - 461,20
- Hacettepe Üniversitesi - 110 - 456,72
- TED Üniversitesi (Burslu) - 10 - 448,90
- İstanbul Üniversitesi - 160 - 440,10
- Ankara Üniversitesi - 130 - 435,55
- Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) - 30 - 431,20
- Yeditepe Üniversitesi (Burslu) - 14 - 428,40
- Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) - 15 - 422,10
- Ege Üniversitesi - 100 - 418,50
- TOBB ETÜ (Burslu) - 12 - 415,20
- Dokuz Eylül Üniversitesi - 90 - 416,98
- Marmara Üniversitesi - 120 - 408,60
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) - 16 - 404,20
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 100 - 398,50
- Akdeniz Üniversitesi - 80 - 392,10
- Bursa Uludağ Üniversitesi - 70 - 386,40
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 60 - 379,80