2026 Psikoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Psikoloji bölümü hangi puanlar ile alıyor?

Psikoloji bölümü, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de en çok rekabet yaşanan alanların başında geliyor. Adayların en doğru stratejiyi kurabilmesi için YÖK Atlas verileri ışığında taban puanları ve kontenjan listesi...

2026 YILI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ