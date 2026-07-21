Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Psikoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Psikoloji bölümü hangi puanlar ile alıyor?

2026 Psikoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Psikoloji bölümü hangi puanlar ile alıyor?

21.07.2026 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Psikoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları: Psikoloji bölümü hangi puanlar ile alıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eşit ağırlık (EA) puan türünün en yüksek ilgi gören alanlarından biri olan Psikoloji için YÖK Atlas verileri araştırılıyor. İşte, vakıf üniversitelerinin tam burslu programları ile köklü devlet üniversitelerinin taban puanları ve kontenjanları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Psikoloji bölümü, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de en çok rekabet yaşanan alanların başında geliyor. Adayların en doğru stratejiyi kurabilmesi için YÖK Atlas verileri ışığında taban puanları ve kontenjan listesi...

Image

2026 YILI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ

  1. Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) - 70 - 482,10
  2. Koç Üniversitesi (Burslu) - 18 - 479,50
  3. Bilkent Üniversitesi (Burslu) - 16 - 472,30
  4. Özyeğin Üniversitesi (Burslu) - 15 - 461,20
  5. Hacettepe Üniversitesi - 110 - 456,72  
  6. TED Üniversitesi (Burslu) - 10 - 448,90
  7. İstanbul Üniversitesi - 160 - 440,10
  8. Ankara Üniversitesi - 130 - 435,55
  9. Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) - 30 - 431,20
  10. Yeditepe Üniversitesi (Burslu) - 14 - 428,40
  11. Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) - 15 - 422,10
  12. Ege Üniversitesi - 100 - 418,50
  13. TOBB ETÜ (Burslu) - 12 - 415,20
  14. Dokuz Eylül Üniversitesi - 90 - 416,98
  15. Marmara Üniversitesi - 120 - 408,60
  16. İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) - 16 - 404,20
  17. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 100 - 398,50
  18. Akdeniz Üniversitesi - 80 - 392,10
  19. Bursa Uludağ Üniversitesi - 70 - 386,40
  20. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 60 - 379,80
İlgili Konular: #psikoloji #taban puan #YKS tercih

İlgili Haberler

2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?
2026 Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Tıp fakülteleri hangi puanlar ile alıyor? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sayısal puan türünün en gözde ve en yüksek rekabetine sahne olan Tıp Fakültesi için YÖK Atlas verileri ve taban puanları netleşti. Türkiye'nin en köklü devlet üniversiteleri ile tam burslu vakıf üniversitelerinin kontenjanları ve taban puanları...
Polislik taban puanları 2026: PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor?
Polislik taban puanları 2026: PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor? 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran binlerce adayın gözü PMYO taban puanları ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Polislik taban puanları 2026: PMYO taban puanı kaç olacak? Polislik için TYT kaç net gerekiyor?
2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor?
2026 Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: Hukuk fakülteleri hangi puanlar ile alıyor? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eşit ağırlık (EA) grubunun en çok merak ettiği alanların başında gelen Hukuk Fakültesi için YÖK Atlas verileri ve güncel başarı sıralamaları şekillendi. İşte, vakıf ve devlet üniversitelerinin taban puanları ve kontenjanları...